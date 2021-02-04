Экс-футболист ПСЖ: Мбаппе хотел бы перейти в Реал

Экс-форвард мадридского клуба Криштиану Роналду - кумир Мбаппе.

Полузащитник Лас-Пальмаса Хесе, который выступал за ПСЖ вместе с форвардом парижан Килианом Мбаппе, поделился своим мнением о будущем француза.

"Мбаппе хотел бы перейти в Реал. Его кумиром всегда был Криштиану Роналду.

Он очень любит Мадрид, и я уверен, что однажды Мбаппе будет играть в Реале", - приводит слова Хесе COPE.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Килиана Мбаппе, но при одном условии.