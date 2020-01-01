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Марсель уволил главного тренера Виллаша-Боаша

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Французский клуб расстался с португальцем после его слов на пресс-конференции.
Андре Виллаш-Боаш
Андре Виллаш-Боаш
Getty Images

Французский Марсель прекратил сотрудничество со своим главным тренером Андре Виллашем-Боашем, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, Маосель принял решение уволить Виллаша-Боаша после его слов на пресс-конференции про управляющего директора клуба Пабло Лонгорию, которые, по мнению руководства клуба, неприемлемы для главного тренера.

Также к Виллашу-Боашу будут применены санкции, которые будут определены по итогам дисциплинарного слушания.

Ранее сообщалось о том, что полузащитник Марселя Жордан Амави может перейти в английский Арсенал. 

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Теги: Марсель, Андре Виллаш-Боаш
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