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Дом звезды ПСЖ ограбили во время матча против Лорьяна

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Мауро Икарди ограбили во время матча ПСЖ.
Мауро Икарди
Мауро Икарди
Getty Images

Аргентинский нападающий ПСЖ Мауро Икарди стал жертвой грабителей, пока ездил с командой в Лорьян на матч чемпионата Франции, сообщает L'Équipe.

Из дома Икарди в Париже Икарди были похищены украшения, часы и дизайнерская одежда. В целом ущерб оценивается в 400 тысяч евро.

Прислуга Икарди обнаружила следы преступления утром 31 января, заметив, что некоторые вещи были переставлены, а другие пропали.

Полиция сообщает, что грабители проникли в помещение через окно. С места происшествия следователи взяли образцы ДНК и отпечатков пальцев.

Икарди отыграл весь матч против Лорьяна, не отметившись результативными действиями. ПСЖ проиграл матч 2:3.

Смотрите также видео голов и обзор матча Лорьян - ПСЖ.

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Теги: Мауро Икарди, ПСЖ
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