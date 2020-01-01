Лорьян - ПСЖ 3:2 видео голов и обзор матча Лиги 1

ПСЖ потерпел первое поражение при Почеттино, проиграв Лорьяну.

Лорьян - ПСЖ ФК Лорьян

ПСЖ уступил Лорьяну в гостевом матче 22-го тура чемпионата Франции. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лоран Абержель, Йоан Висса и Теремас Моффи. У гостей дублем отличился Неймар - бразилец дважды реализовал пенальти.

Парижане потерпели первое поражение после назначения Маурисио Почеттино на пост главного тренера.

Лорьян - ПСЖ 3:2

Голы: Абержель, 37, Висса, 80, Моффи, 90 – Неймар, 44 (пен.), 58 (пен.)

Лорьян: Дрейер - Эрго, Мендес (Делаплас, 60), Лапорт, Морель, Монкондюи (Чалоба, 46) - Абержель, Лорьянте (Висса, 61), Ле Фе (Амель, 78), Гравийон - Грбич (Моффи, 61).

ПСЖ: Рико - Кимпембе, Флоренци, Керер, Курзава - Данилу Перейра, Паредес (Гуйе, 81) - Ди Мария (Сарабия, 81), Икарди, Мбаппе - Неймар.

Предупреждения: Ле Фе, Монкондюи, Лемуан, Абержель – Данилу Перейра, Паредес