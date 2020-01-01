ПСЖ подписал соглашение с защитником Бетиса Эмерсоном

Летом бразилец переедет во Францию.

Бразильский защитник Бетиса Эмерсон летом перейдет во французский ПСЖ, сообщает Todofichajes.

По информации источника, французский клуб подписал с Эмерсоном предварительное соглашение по поводу трансфера после окончания сезона. Трансфер защитника обойдется ПСЖ в 25 миллионов евро плюс дополнительные платежи, которые пока не называются.

В команде Маурисио Почеттино Эмерсон займет место итальянца Алессандро Флоренци, чья аренда из Ромы заканчивается в конце сезона.

Напоминаем, что сегодня ПСЖ проиграл Лорьяну в матче чемпионата Франции со счетом 2:3.