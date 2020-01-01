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ПСЖ подписал соглашение с защитником Бетиса Эмерсоном

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Летом бразилец переедет во Францию.
Эмерсон против Иньиго Кордобы
Эмерсон против Иньиго Кордобы
Getty Images

Бразильский защитник Бетиса Эмерсон летом перейдет во французский ПСЖ, сообщает Todofichajes.

По информации источника, французский клуб подписал с Эмерсоном предварительное соглашение по поводу трансфера после окончания сезона. Трансфер защитника обойдется ПСЖ в 25 миллионов евро плюс дополнительные платежи, которые пока не называются.

В команде Маурисио Почеттино Эмерсон займет место итальянца Алессандро Флоренци, чья аренда из Ромы заканчивается в конце сезона.

Напоминаем, что сегодня ПСЖ проиграл Лорьяну в матче чемпионата Франции со счетом 2:3. 

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Теги: ПСЖ, Бетис, трансфер
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