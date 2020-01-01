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Лорьян обыграл ПСЖ в матче чемпионата Франции

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Парижане уступили команде, которая борется за сохранение места в Лиге 1.
Лорьян против ПСЖ
Лорьян против ПСЖ
facebook.com/FC-Lorient

Лорьян из Бретани неожиданно нанес поражение парижскому ПСЖ в домашнем матче 22-го тура чемпионата Франции.

Бретонцы открыли счет ближе к концу первого тайма — на 36-й минуте отличился Лоран Абержель. Перед перерывом Неймар с пенальти сравнял счет.

Во втором тайме ПСЖ вышел вперед — снова Неймар реализовал пенальти. Однако хозяева на последних минутах смогли добыть победу благодаря двум удачным заменам. Сначала Йоан Мисса сравнял счет на 80-й минуте, а в компенсированное время Абержель ассистировал Теремасу Моффи, который забил победный гол.

Лорьян после этой победы делит с Нантом 17-18-е место в турнирной таблице, а ПСЖ опустился на второе место и проигрывает Лиону одно очко.

Лорьян - ПСЖ - 3:2

Голы: Абержель, 36, Висса, 80, Моффи, 90+1 - Неймар, 45 (пенальти), Неймар, 58 (пенальти).

Лорьян: Дрейе - Мендес (Деляпляс, 60), Эрго, Морель, Ляпорт, Гравийон - Ле Фэ (Амель, 78), Монкондюи (Чалоба, 46), Абержель, Лорьянте (Висса, 61) - Грбич (Моффи, 61).

ПСЖ: Рико - Курзава, Керер, Кимпембе, Флоренци - Неймар, Перейра, Паредес (Гуэйе, 81), Ди Мария (Сарабия, 81) - Мбаппе, Икарди.

Предупреждения: Ле Фэ, Монкондюи, Абержель - Перейра, Паредес.

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Теги: ПСЖ, Лига 1
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