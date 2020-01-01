У двух футболистов ПСЖ выявлен коронавирус

Полузащитник Веррати и защитник Диалло сдали положительные тесты.

Два футболиста французского ПСЖ сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный Twitter-аккаунт парижского клуба.

По информации источника, коронавирус выявили у итальянского полузащитника Марко Верратти и французского защитника Абду Диалло. Оба футболиста были отправлены на самоизоляцию.

Напоминаем, что в середине января коронавирусом переболел тренер ПСЖ Маурисио Почеттино.