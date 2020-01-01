Переключиться на мобильную версию
Тренды:

У двух футболистов ПСЖ выявлен коронавирус

Комментариев: 0
Полузащитник Веррати и защитник Диалло сдали положительные тесты.
Марко Верратти против Фреда
Марко Верратти против Фреда
Getty Images

Два футболиста французского ПСЖ сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный Twitter-аккаунт парижского клуба.

По информации источника, коронавирус выявили у итальянского полузащитника Марко Верратти и французского защитника Абду Диалло. Оба футболиста были отправлены на самоизоляцию.

Напоминаем, что в середине января коронавирусом переболел тренер ПСЖ Маурисио Почеттино.

Поделись:
Теги: ПСЖ, Марко Верратти, Абду Диалло, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь