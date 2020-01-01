ПСЖ намерен зимой приобрести полузащитника Тоттенхэма Алли

Деле Алли хотел бы снова работать с Почеттино.

Французский ПСЖ намерен подписать полузащитника Тоттенхэма Деле Алли в зимнее трансферное окно, сообщает Todofichajes.

По информации истоника, сам Алли тоже хотел бы переехать в Париж и снова работать с аргентинским тренером Маурисио Почеттино, который ранее работал главным тренерром Тоттенхэма.

Наиболее вероятным вариантом, на который согласится Тоттенхэм, может быть аренда Алли в ПСЖ до конца сезона. Парижане, в свои очередь, хотели бы взять полузащимтника сборной Англии в аренду на более длительный срок.

Ожидается, что сделка будет завершена до конца это недели.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ планирует обмен полузащитниками с лондонским Арсеналом.