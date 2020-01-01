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ПСЖ планирует обмен полузащитниками с Арсеналом

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Французы хотят обменять Дракслера на Гендузи.
Юлиан Дракслер
Юлиан Дракслер
Getty Images

Французский ПСЖ намерен провести обмен полузащитниками с лондонским Арсеналом, сообщает Todofichajes.

По информации источника, ПСЖ намерен предложить немца Юлиана Дракслера в обмен на французского полузащитника Арсенала Маттео Гендузи.

Дракслер давно уже является трансферной целью тренера Арсенала Микеля Артеты, а Гендузи сейчас играет в аренде в немецкой Герте и интересен руководству ПСЖ.

ПСЖ и Арсенал уже начали переговоры по поводу этого обмена.

Ранее сообщалось о том, что Арсенал намерен подписать защитника Марселя Жордана Амави.

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Теги: Арсенал, ПСЖ, Юлиан Дракслер, обмен
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