ПСЖ планирует обмен полузащитниками с Арсеналом
Французы хотят обменять Дракслера на Гендузи.
Французский ПСЖ намерен провести обмен полузащитниками с лондонским Арсеналом, сообщает Todofichajes.
По информации источника, ПСЖ намерен предложить немца Юлиана Дракслера в обмен на французского полузащитника Арсенала Маттео Гендузи.
Дракслер давно уже является трансферной целью тренера Арсенала Микеля Артеты, а Гендузи сейчас играет в аренде в немецкой Герте и интересен руководству ПСЖ.
ПСЖ и Арсенал уже начали переговоры по поводу этого обмена.
Ранее сообщалось о том, что Арсенал намерен подписать защитника Марселя Жордана Амави.
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