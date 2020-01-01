ПСЖ намерен обновить контракт с Ди Марией

До прихода Почеттино аргентинец хотел сменить клуб.

Французский ПСЖ собирается обновить контракт с аргентинским форвардом Анхелом Ди Марией, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Ди Мария, чей контракт истекает в июне, хотел покинуть клуб — им интересовался английский Тоттенхэм. Однако приход на должность главного тренера парижан Маурисио Почеттино изменил позицию аргентинца.

Руководство ПСЖ уже начало переговоры по поводу продления контракта с Ди Марией и намеренно завершить процедуру в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ близок к подписанию контракта с аргентинским форвардом Барселоны Лионелем Месси.