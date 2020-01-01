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ПСЖ близок к подписанию Месси

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Аргентинский форвард хотел бы снова играть с Неймаром.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Французский ПСЖ близок к подписанию контракта с аргентинским форвардом Лионелем Месси, у котрого истекает контракт с Барселоной, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Месси склоняется в пользу ПСЖ потому, что хотел бы снова играть в одной команде и выигрывать титулы с бразильцем Неймаром. Ожидается, что парижане подпишут с аргентинцем контракт до конца нынешнего сезона.

Также в услугах Месси заинтересован Манчестер Сити, чей тренер Пеп Гвардиола работал с аргентинским футболистом, будучи главным тренером Барселоны.

Ранее сообщалось о том, что форвард ПСЖ Кильян Мбаппе намерен обновить контракт с парижским клубом.

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Теги: ПСЖ, Барселона, Лионель Месси, контракт
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