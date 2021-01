Неймар составил сборную всех времен ПСЖ, включив в семерых бразильцев

Нападающий ПСЖ Неймар в честь 50-летия клуба назвал свою версию символической сборной парижан всех времен.

Именитый бразилец включил в состав сразу семерых соотечественников.

Команда Неймара: Джанлуиджи Буффон (Италия) - Дани Алвес, Алекс да Коста, Давид Луиз, Максвелл (все - Бразилия) - Тиаго Мотта, Нене, Роналдиньо (все - Бразилия), Дэвид Бекхэм (Англия) - Златан Ибрагимович (Швеция), Джордж Веа (Либерия).

My legendary Paris Saint-Germain starting XI from @neymarjr to mark 50 years of history of the club ❤️💙 pic.twitter.com/iLVWsp0EpS