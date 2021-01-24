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Неймар составил сборную всех времен ПСЖ, включив в семерых бразильцев

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В списке форварда не нашлось места для Кавани, Ди Марии и Мбаппе.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар в честь 50-летия клуба назвал свою версию символической сборной парижан всех времен.

Именитый бразилец включил в состав сразу семерых соотечественников.

Команда Неймара: Джанлуиджи Буффон (Италия) - Дани Алвес, Алекс да Коста, Давид Луиз, Максвелл (все - Бразилия) - Тиаго Мотта, Нене, Роналдиньо (все - Бразилия), Дэвид Бекхэм (Англия) - Златан Ибрагимович (Швеция), Джордж Веа (Либерия).

Напомним, что Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны в 2017 году. В текущем сезоне 28-летний форвард провел 15 матчей за парижский клуб, забив 11 голов и отдав три ассиста.

 

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Теги: Неймар, ПСЖ, футбол
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