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Мбаппе планирует обновить контракт с ПСЖ

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Форвард, скорее всего, не перейдет в Реал Мадрид.
Кильян Мбаппе
Кильян Мбаппе
Getty Images

Форвард французского ПСЖ Кильян Мбаппе намерен подписать новый контракт с французским клубом, сообщает Todofichajes.

По информации источника, причиной отказа Мбаппе переходить в Реал может стать нынешняя ситуация в мадридском клубе, который в ближайшие годы, возможно, будет испытывать сложности в борьбе за титулы.

В свою очередь, ПСЖ в лице своего лидера атак видит ключевого футболиста команды в борьбе за победу в Лиге Чемпионов и готов предложить ему самую высокую зарплату в клубе.

Ранее сообщалось о том, что Реал готов заплатить за Мбаппе 80 миллионов Евро и отдать бельгийца Эдена Азара.

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Теги: ПСЖ, Киллиан Мбаппе, Реал Мадрид
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