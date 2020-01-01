Леонардо: Мы не будем удерживать Неймара и Мбаппе в ПСЖ

Французский клуб ведет переговоры с игроками о продлении контрактов.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо поделился мнением о будущем Неймара и Килиана Мбаппе во французском клубом.

Парижане ведут переговоры с игроками о продление контрактов, которые истекает летом 2022 года.

“Верю, что они убедились, что ПСЖ - отличное место для игроков высокого уровня с большими амбициями.

Нам нужно прийти к соглашению между их желаниями и требованиями и нашими желаниями и требованиями. Мы не будем умолять их остаться. Все сложнее. Остается только тот, кто действительно хочет. Мы постоянно общаемся, у меня хорошее предчувствие по поводу их контрактов“, - приводит слова Леонардо France Football.

Ранее стало известно, почему ПСЖ отказался от идеи подписания Рамоса.