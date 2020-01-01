Переключиться на мобильную версию
Тренды:

ПСЖ не предлагал Рамосу контракт из-за договора между клубами

Комментариев: 0
Согласно договоренности Реал и ПСЖ не могут переманивать футболистов друг у друга.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Французский ПСЖ не предлагал контракта защитнику Реал Мадрид Серхио Рамосу, сообщает Get French Football News со ссылкой на телеканал TF1.

По информации источника, между испанским и французским клубами было заключено неофициальное соглашение, согласно которому Реал и ПСЖ не могут приглашать футболистов друг друга без прямого предложения со стороны клубов.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ в ближайшие дни может подписать полузащитника английского Тоттенхэма Деле Алли.

Поделись:
Теги: ПСЖ, Реал Мадрид, Серхио Рамос
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь