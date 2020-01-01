ПСЖ не предлагал Рамосу контракт из-за договора между клубами

Согласно договоренности Реал и ПСЖ не могут переманивать футболистов друг у друга.

Французский ПСЖ не предлагал контракта защитнику Реал Мадрид Серхио Рамосу, сообщает Get French Football News со ссылкой на телеканал TF1.

По информации источника, между испанским и французским клубами было заключено неофициальное соглашение, согласно которому Реал и ПСЖ не могут приглашать футболистов друг друга без прямого предложения со стороны клубов.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ в ближайшие дни может подписать полузащитника английского Тоттенхэма Деле Алли.