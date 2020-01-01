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Депай может перебраться в Реал Мадрид

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Форвард Лиона — пожелание президента Реала Переса.
Месфис Депай
Месфис Депай
Getty Images

Нидерландский форвард Лиона Мемфис Депай может перебраться в испанский Реал Мадрид, сообщает Todofichajes.

Трансфер Депая — желание президента Реала Флорентино Переса, который видит в нидерландце замену Луке Йовичу.

Сам футболист не отрицает возможности переезда в Мадрид при том, что у него есть предложение от Лиона, соглашение по которому может быть достигнуто в ближайшие дни.

Кроме того, Депаем также интересовалась Барселона, однако предложение может быть сделано после выборов президента клуба из столицы Каталонии.

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Теги: Мемфис Депай, Лион, Реал Мадрид
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