Депай может перебраться в Реал Мадрид

Форвард Лиона — пожелание президента Реала Переса.

Нидерландский форвард Лиона Мемфис Депай может перебраться в испанский Реал Мадрид, сообщает Todofichajes.

Трансфер Депая — желание президента Реала Флорентино Переса, который видит в нидерландце замену Луке Йовичу.

Сам футболист не отрицает возможности переезда в Мадрид при том, что у него есть предложение от Лиона, соглашение по которому может быть достигнуто в ближайшие дни.

Кроме того, Депаем также интересовалась Барселона, однако предложение может быть сделано после выборов президента клуба из столицы Каталонии.