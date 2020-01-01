Депай может перебраться в Реал Мадрид
Форвард Лиона — пожелание президента Реала Переса.
Нидерландский форвард Лиона Мемфис Депай может перебраться в испанский Реал Мадрид, сообщает Todofichajes.
Трансфер Депая — желание президента Реала Флорентино Переса, который видит в нидерландце замену Луке Йовичу.
Сам футболист не отрицает возможности переезда в Мадрид при том, что у него есть предложение от Лиона, соглашение по которому может быть достигнуто в ближайшие дни.
Кроме того, Депаем также интересовалась Барселона, однако предложение может быть сделано после выборов президента клуба из столицы Каталонии.
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