Клуб получит компенсацию за вылет по итогам сезона 2015-16.

Федерация футбола Франции должна выплатить клубу Реймс компенсацию в сумме 4,78 миллиона евро по решению суда, сообщает L’Equipe.

Такое решение административный суд Шалон-эн-Шампань принял по итогам разбирательства по поводу вылета Реймса из высшего дивизиона по итогам сезона 2015-16.

В том сезоне клуб из Шампани занял 18-е место — в зоне понижения в классе. Однако, в том же сезоне возникли серьезные финансовые проблемы у корсиканской Бастии, которые не помешали ей занять итоговое 10-е место.

Результаты проверки финансовой документации Бастии удовлетворили аудиторскую комиссию и корсиканцы были переведены под внешнее управление, однако сохранили место в Лиге 1. При этом по правилам Бастия должна была покинуть высший дивизион, а Реймс — сохранить в нем место. В последствии корсиканский клуб объявил о банкротстве.

Реймсу в ходе разбирательства удалось доказать проблемы в документах Бастии и незаконное сохранение корсиканцами места в Лиге 1. Изначально сумма иска составляла 21 миллион евро, однако суд постановил выплатить только 4.78 миллионов.

Напоминаем, что в нынешнем сезоне Реймс впервые за 57 лет сыграл в еврокубках.