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ПСЖ в ближайшие дни подпишет полузащитника Тоттенхэма Алли

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Почеттино намерен снова работать с английским полузащитником.
Деле Алли
Деле Алли
Getty Images

Французский ПСЖ в ближайшие дни может подписать английского полузащитника Тоттенхэма Деле Алли, сообщает Todofichajes.

По информации источника, Маурисио Почеттино хотел бы снова работать с футболистом, которого он тренировал во времена работы в Тоттенхэме.

Нынешний тренер лондонской команды Жозе Моуриньо не видит Алли игроком основы в то время, как президент Тоттенхэма Дэниэл Леви не намерен его отпускать.

Деле Алли пришел в Тоттенхэм из Милтон Кинс Донс в феврале 2015-го года. В нынешнем сезоне полузащитник в составе лондонского клуба сыграл в общей сложности 11 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось о том, что Тоттенхэм намерен подписать форварда ПСЖ Анхела Ди Марию.

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Теги: Тоттенхэм, ПСЖ, Деле Алли
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