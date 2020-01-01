У тренера ПСЖ Почеттино выявили коронавирус

На матче с Анжером руководить командой будут его ассистенты.

Тренер французского клуба ПСЖ Маурисио Почеттино сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, Почеттино был отправлен на самоизоляцию и будет выполнять рекомендации медиков.

На ближайшем матче парижан против Анжера, который пройдет завтра, командой будут руководить ассистенты Почеттино Хесус Перес и Мигель Д’Агостино.

Ранее сообщалось о том, что форвард ПСЖ Анхел Ди Мария может перейти в английский Тоттенхэм.