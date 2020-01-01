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У тренера ПСЖ Почеттино выявили коронавирус

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На матче с Анжером руководить командой будут его ассистенты.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Тренер французского клуба ПСЖ Маурисио Почеттино сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

По информации источника, Почеттино был отправлен на самоизоляцию и будет выполнять рекомендации медиков.

На ближайшем матче парижан против Анжера, который пройдет завтра, командой будут руководить ассистенты Почеттино Хесус Перес и Мигель Д’Агостино.

Ранее сообщалось о том, что форвард ПСЖ Анхел Ди Мария может перейти в английский Тоттенхэм.

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Теги: ПСЖ, Маурисио Почеттино, коронавирус
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