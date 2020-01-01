ПСЖ попробует заполучить форварда Ювентуса Дибалу

У аргентинца заканчивается контракт с Ювентусом.

Французский ПСЖ попытается подписать аргентинского форварда итальянского Ювентуса Пауло Дибалу, сообщает Todofichajes.

По информации источника, подписание Дибалы — пожелание главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино, который рассматривает усиление атаки команды в связи с вероятным скорым уходом Кильяна Мбаппе. Спортивный директор ПСЖ Леонардо уже организовал встречу с агентом Дибалы для обсуждения перехода следующим летом.

Контракт Дибалы с Ювентусом истекает летом 2022 года. Туринский клуб намерен продлить соглашение с аргентинским форвардом, однако, переговоры зашли в тупик.

Ранее сообщалось о том, что другой опцией для замены Мбаппе ПСЖ рассматривает форварда Барселоны Анутана Гризманна.