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Стала известна зарплата Почеттино в ПСЖ

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Аргентинец имеет особые условия в контракте.
/ Getty Images
/ Getty Images
Getty Images

Стало известно, сколько зарабатывает новоиспеченный главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино.

Во французском клубе специалист зарабатывает 525 тысяч евро в месяц чистыми, или 940 до вычета налогов, сообщает Le Parisien, ссылаясь на L’Equipe

Кроме того, известно, что зарплата тренера будет расти со временем. Так, начиная со следующего сезона Почеттино будет получать 625 тысяч чистыми, а в сезоне-2022/23 его месячная зарплата составит 670 тысяч евро.

Стоит отметить, что доход предыдущего тренера парижан Томаса Тухеля составлял 350 тысяч евро чистыми в месяц.

Напомним, что Почеттино возглавил ПСЖ в начале января 2021 года.

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Теги: Маурисио Почеттино, ПСЖ, футбол
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