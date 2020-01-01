Почеттино высказался о возможных переходах Рамоса и Месси в ПСЖ

Аргентинец верит, что это может произойти.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном подписании защитника Реала Серхио Рамоса и форварда Барселоны Лионеля Месси.

Аргентинец не стал отрицать эти вероятные переходы, однако отметил большое количество слухов, которые связаны с французским клубом.

“В футболе может произойти все. Вокруг такого большого клуба, как ПСЖ, всегда возникают невероятные слухи“, - приводит слова Почеттино Sport.es со ссылкой на Cope.

Ранее Почеттино поделился своим мнением о Неймаре.