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Почеттино высказался о возможных переходах Рамоса и Месси в ПСЖ

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Аргентинец верит, что это может произойти.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном подписании защитника Реала Серхио Рамоса и форварда Барселоны Лионеля Месси.

Аргентинец не стал отрицать эти вероятные переходы, однако отметил большое количество слухов, которые связаны с французским клубом.

“В футболе может произойти все. Вокруг такого большого клуба, как ПСЖ, всегда возникают невероятные слухи“, - приводит слова Почеттино Sport.es со ссылкой на Cope.

Ранее Почеттино поделился своим мнением о Неймаре. 

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Теги: Маурисио Почеттино, ПСЖ, футбол
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