Почеттино высказался о возможных переходах Рамоса и Месси в ПСЖ
Аргентинец верит, что это может произойти.
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном подписании защитника Реала Серхио Рамоса и форварда Барселоны Лионеля Месси.
Аргентинец не стал отрицать эти вероятные переходы, однако отметил большое количество слухов, которые связаны с французским клубом.
“В футболе может произойти все. Вокруг такого большого клуба, как ПСЖ, всегда возникают невероятные слухи“, - приводит слова Почеттино Sport.es со ссылкой на Cope.
Ранее Почеттино поделился своим мнением о Неймаре.
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