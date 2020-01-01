"Особенный игрок": Почеттино похвалил Неймара
Бразилец забил победный гол в матче за Суперкубок Франции.
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о своем отношении к форварду команды Неймару. Бразилец стал автором второго гола в ворота Марселя в матче за Суперкубок Франции.
"Неймар - особенный игрок, и я за него рад. Он забил победный гол, и я доволен выступлением команды. Они провели хороший матч", - приводит слова Почеттино Goal.
Отметим, что Почеттино завоевал первый трофей во главе ПСЖ.
На нашем доступно видео голов и обзор матча ПСЖ - Марсель.
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