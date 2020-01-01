"Особенный игрок": Почеттино похвалил Неймара

Бразилец забил победный гол в матче за Суперкубок Франции.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о своем отношении к форварду команды Неймару. Бразилец стал автором второго гола в ворота Марселя в матче за Суперкубок Франции.

"Неймар - особенный игрок, и я за него рад. Он забил победный гол, и я доволен выступлением команды. Они провели хороший матч", - приводит слова Почеттино Goal.

Отметим, что Почеттино завоевал первый трофей во главе ПСЖ.

На нашем доступно видео голов и обзор матча ПСЖ - Марсель.