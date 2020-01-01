Переключиться на мобильную версию
Тренды:

"Особенный игрок": Почеттино похвалил Неймара

Комментариев: 0
Бразилец забил победный гол в матче за Суперкубок Франции.
Неймар
Неймар
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал о своем отношении к форварду команды Неймару. Бразилец стал автором второго гола в ворота Марселя в матче за Суперкубок Франции.

"Неймар - особенный игрок, и я за него рад. Он забил победный гол, и я доволен выступлением команды. Они провели хороший матч", - приводит слова Почеттино Goal.

Отметим, что Почеттино завоевал первый трофей во главе ПСЖ.

На нашем доступно видео голов и обзор матча ПСЖ - Марсель.

Поделись:
Теги: Маурисио Почеттино, Неймар, футбол, ПСЖ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь