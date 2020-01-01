ПСЖ - Марсель 2:1 видео голов и обзор матча за Суперкубок Франции

Маурисио Почеттино завоевал первый трофей на посту главного тренера ПСЖ.

В матче за Суперкубок Франции ПСЖ обыграл Марсель со счетом 2:1. Встреча проходила в Лансе.

Парижане вышли вперед в конце первого тайма - точным ударом отличился Мауро Икарди. Незадолго до завершения встречи Неймар удвоил преимущество парижан, однако Димитрий Пайе отыграл один мяч на 89-й минуте.

Примечательно, что ПСЖ выиграл Суперкубок восьмой раз подряд, а вот для нового наставника парижан Маурисио Почеттино это первый трофей во главе ПСЖ.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча ПСЖ - Марсель:

ПСЖ - Марсель 2:1

Голы: Икарди, 39, Неймар, 85 - Пайе, 89

ПСЖ: Навас - Флоренци, Маркиньос, Диалло, Курзава (Кимпембе, 65) - Паредес (Данилу, 88), Верратти, Эррера (Сарабия, 90) - Ди Мария (Неймар, 65), Икарди (Кин, 88), Мбаппе.

Марсель: Манданда (Пеле, 46) - Сакай, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо (Лирола, 66) - Ронжье (Жермен, 80), Камара, Гуйе (Сансон, 56) - Радоньич (Бенедетто, 56), Пайе, Товен.

Предупреждения: Радоньич, Нагатомо, Лирола, Альваро, Мбаппе.