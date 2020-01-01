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ПСЖ обыграл Марсель в матче за Суперкубок Франции

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Икарди забил с игры, Неймар реализовал пенальти.
Мауро Икарди против Альваро Гонсалеса
Мауро Икарди против Альваро Гонсалеса
Getty Images

Победой ПСЖ над Марселем со счетом 2:1 завершился матч за Трофей Чемпионов, который прошел на Стад Боллар-Делели в Лансе.

Парижане открыли счет в конце первого тайма — отличился аргентинский форвард Мауро Икарди. На 85-й минуте вышедший на замену Неймар удвоил перевес ПСЖ, реализовав пенальти.

Но Марсель быстро возродил интригу — с подачи Флориана Товена на 89-й минуте Димитри Пайе сделал счет 2:1. Однако, этот счет стал окончательным — в компенсированное время сравнять счет у команды с Лазурного берега не получилось.

Для ПСЖ этот Трофей Чепмпионов стал юбилейным, десятым в истории. Также парижане выиграли его в восьмой раз подряд. 

ПСЖ - Марсель - 2:1

Голы: Икарди, 39, Неймар, 85 (пенальти) - Пайе, 89.

ПСЖ: Навас - Курзава (Кимпембе, 65), Маркиньос, Диалло, Флоренци - Паредес (Перрейра, 88), Эррера (Сарабия, 90) - Верратти, Мбаппе, Ди Мария (Неймар, 65) - Икарди (Кин, 88).

Марсель: Манданда (Пеле, 46) - Нагатомо (Лирола, 66), Гонсалес, Чалета-Цар, Сакаи - Камара - Радоньич (Радоньич, 56), Гуйе (Сансон, 56), Ронжье (Жермен, 80), Товен - Пайе.

Предупреждения: Мбаппе - Радоньич, Нагатомо, Лирола, Госалес..

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Теги: Суперкубок Франции, ПСЖ, Марсель
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