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Неймар определился со своим будущем в ПСЖ

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Бразилец готов продолжить карьеру во французском клубе.
Неймар
Неймар
Getty Images

Лидер ПСЖ Неймар принял решение продолжить свою карьеру во французском клубе, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразилец готов подписать с клубом новый контракт. Действующее соглашение истекает летом 2022-го года.

Сейчас стороны начали вести переговоры. Руководство клуба уверено, что сможет договориться с Неймаром.

В текущем сезоне Неймар провел 12 матчей за ПСЖ, в которых забил девять голов и выполнил пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Мбаппе ради трансфера Месси.

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Теги: Неймар, футбол, ПСЖ, Лига 1
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