Неймар определился со своим будущем в ПСЖ

Бразилец готов продолжить карьеру во французском клубе.

Лидер ПСЖ Неймар принял решение продолжить свою карьеру во французском клубе, об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразилец готов подписать с клубом новый контракт. Действующее соглашение истекает летом 2022-го года.

Сейчас стороны начали вести переговоры. Руководство клуба уверено, что сможет договориться с Неймаром.

В текущем сезоне Неймар провел 12 матчей за ПСЖ, в которых забил девять голов и выполнил пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов продать Мбаппе ради трансфера Месси.