ПСЖ готов продать Мбаппе

Почеттино желает видеть в составе Месси.

Руководство французского ПСЖ готово рассмотреть вариант с уходом форварда Килиана Мбаппе.

По информации AS, главный тренер парижан Маурисио Почеттино хочет видеть в команде Лионеля Месси и Серхио Агуэро.

Однако чтобы подписать этих футболистов, клубу нужно разгрузить зарплатную ведомость, дабы не нарушать Fair Play.

К слову, вместе с Мбаппе столичный клуб может покинуть и Неймар, заработная плата которого также выделяется на фоне остальных футболистов.

К 22-летнему Мбаппе конкретный интерес проявляет мадридский Реал. В СМИ именно "королевский клуб" называют фаворитом в борьбе за француза.

Что касается Неймара, что футболист не против вернуться в Барселону, от куда и переходил в ПСЖ.