В ПСЖ выявили очередной случай коронавируса

Защитник Колен Дагба заразился коронавирусной инфекцией.

В ПСЖ выявили новый случай заражения коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба клуба, положительный тест сдал 22-летний защитник Колен Дагба. В соответствии с медицинским протоколом, футболист был изолирован от команды.

Отметим, что впереди у парижан финальный матч Суперкубка Франции против Марселя.

В нынешнем сезоне Дагба отыграл 15 матчей в чемпионате Франции, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.