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В ПСЖ выявили очередной случай коронавируса

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Защитник Колен Дагба заразился коронавирусной инфекцией.
Колен Дагба
Колен Дагба
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В ПСЖ выявили новый случай заражения коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба клуба, положительный тест сдал 22-летний защитник Колен Дагба. В соответствии с медицинским протоколом, футболист был изолирован от команды. 

Отметим, что впереди у парижан финальный матч Суперкубка Франции против Марселя.

В нынешнем сезоне Дагба отыграл 15 матчей в чемпионате Франции, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Теги: Колен Дагба, ПСЖ, коронавирус, Лига 1
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