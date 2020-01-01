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Почеттино - о дебютной победе с ПСЖ: Жаль, что Мбаппе не смог забить

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ПСЖ обыграл Брест с крупным счетом.
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттино
Getty Images

В матче 19-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле обыграл Брест со счетом 3:0. Эта победа стала дебютной для Маурисио Почеттино в качестве главного тренера парижского клуба.

Аргентинский специалист поделился эмоциями от первой победы у руля ПСЖ.

"Мы довольны результатом, мы достигли его благодаря усилиям всех игроков. Но нам предстоит еще многое исправить. Мы должны продолжать работать с соответствии с высокими стандартами.

Мбаппе хорошо сыграл. У него были шансы, и жаль, что он не смог забить. Но он действительно провел отличный матч.

Теперь мы надеемся провести следующий хороший матч против Марселя, чтобы создать себе хорошие условия в турнирной таблице чемпионата. Конечно, каждый раз, когда мы играем с Марселем, мы обязаны побеждать", - приводит слова Почеттино Goal со ссылкой на Canal +.

На данный момент ПСЖ идет на втором месте в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 39 очков. Отставание от лидирующего Лиона составляет 1 балл.

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Теги: Маурисио Почеттино, ПСЖ, чемпионат Франции, Лига 1, футбол
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