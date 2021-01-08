В чемпионате Франции вратарь едва не забил мяч в свои ворота

Вынос поперек поля мог превратиться в автогол.

Готье Ларсоннье, Арис Белкебла и Брендан Шардонне twitter.com/SB29

В матче 18-го тура чемпионата Франции между Брестом и Ниццей вратарь хозяев Готье Ларсонне едва не забил в собственные ворота.

После передачи левого защитника Ромэна Перро Ларсонне попытался вынести мяч поперек поля за боковую, однако едва не срезал его в свои ворота. Благодаря очень острому углу мяч ударился в штангу, перекладину и отскочил в поле, а не ожидавший такого форвард Ниццы Амин Гуари добить в пустые ворота не смог — удар пришелся точно в руки Ларсонне.

⚠ 𝗔𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 ! Ce geste a été réalisé par un 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹, n'essayez surtout pas de le reproduire chez 𝙑𝙊𝙐𝙎. 😱#TeamPirates 🏴‍☠️ #SB29OGCN pic.twitter.com/ZndPNGUVc0 — Stade Brestois 29 (@SB29) January 8, 2021

В итоге Брест выиграл со счетом 2:0. Оба гола хозяева забили в середине первого тайма — Стив Мунье открыл счет на 23-й минуте, а через пять минут Франк Онора установил окончательный счет.