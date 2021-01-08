Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В чемпионате Франции вратарь едва не забил мяч в свои ворота

Комментариев: 0
Вынос поперек поля мог превратиться в автогол.

Готье Ларсоннье, Арис Белкебла и Брендан Шардонне
Готье Ларсоннье, Арис Белкебла и Брендан Шардонне
twitter.com/SB29

В матче 18-го тура чемпионата Франции между Брестом и Ниццей вратарь хозяев Готье Ларсонне едва не забил в собственные ворота.

После передачи левого защитника Ромэна Перро Ларсонне попытался вынести мяч поперек поля за боковую, однако едва не срезал его в свои ворота. Благодаря очень острому углу мяч ударился в штангу, перекладину и отскочил в поле, а не ожидавший такого форвард Ниццы Амин Гуари добить в пустые ворота не смог — удар пришелся точно в руки Ларсонне.

 

 

В итоге Брест выиграл со счетом 2:0. Оба гола хозяева забили в середине первого тайма — Стив Мунье открыл счет на 23-й минуте, а через пять минут Франк Онора установил окончательный счет.

Поделись:
Теги: Лига 1, Брест, Ницца
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь