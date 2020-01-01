Атлетико хочет арендовать форварда Лиона

В Мадриде видят Дембеле заменой Диего Косте.

Мадридский Атлетико хочет взять у Лиона в аренду форварда Муссу Дембеле, сообщает L’Equipe..

По информации источника мадридский клуб видит в Дембеле замену для Диего Коста, который недавно по расторг контракт с Атлетико по личным причинам. Предложенное арендное соглашение рассчитано до конца сезона с опцией выкупа игрока. Тренер Лиона Руди Гарсия и спортивный директор Жуниньо готовы отпустить Дембеле, который также хочет играть в Атлетико.

Мусса Дембеле перешел в Лион в августе 2018 года из шотландского Селтика и два сезона подряд становился одним из лучших бомбардиров французского клуба. Однако, нынешний сезон у французского форварда складывается не лучшим образом — он забил только 1 гол в 16 матчах за Лион, а в конце декабря получил травму из-за которой выбыл, по прогнозам, до конца января.