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ПСЖ не будет подписывать Эриксена из Интера

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Французский клуб не заинтересован в услугах датского хавбека.
Кристиан Эриксен
Кристиан Эриксен
Getty Images

Французский ПСЖ не будет подписывать датского полузащитник Интера Кристиана Эриксена, сообщает ESPN.

Тренер ПСЖ Маурисио Почеттино во время встречи со спортивным директором клуба Леонардо обсудили ближайшие трансферные планы парижан и пришли к выводу, что в приобретении Эриксена нет необходимости.

Ранее сообщалось о том, что Почеттино, который работал с Эриксеном в Тоттенхэме, заинтересован в приобретении датчанина для ПСЖ.

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Теги: ПСЖ, Интер, Кристиан Эриксен
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