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ПСЖ намерен приобрести Винисиуса, который возмущен количеством игрового времени в Реале

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ПСЖ заинтересован в игроке.
Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор
Getty Images

Полузащитник Реала Винисиус Жуниор может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно, об этом сообщает Marca.

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По информации источника, бразилец разочарован игровым временем в команде. Винисиус уверен, что заслужил игровое время, ведь усердно работал во время паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Однако 20-летний игрок вышел с первых минут лишь в четырех из двенадцати встреч после возобновления сезона. Также он 17 раз появлялся в стартовом составе по ходу всего сезона, в котором Реал провел 51 матч.

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Отмечается, что ПСЖ следит за ситуацией вокруг Винисиуса и несколько раз обращался в Реал, чтобы узнать о его ситуации в клубе. Француз готовы взять вингера. Кроме того, игроком интересуются два клуба АПЛ из первой шестерки.

В Реале же заявили, что рассчитывают на Винисиуса. Действующий контракт футболиста с мадридским клубом ассчитан до июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что “сливочные“ отказались продавать игрока за 110 млн евро.

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Теги: Винисиус Жуниор, Реал Мадрид, ПСЖ, футбол
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