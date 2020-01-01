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Неймар: Я провожу свое лучшее время в Париже

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Бразилец отметил, что команда рассчитывает выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий ПСЖ Неймар прокомментировал свое выступление в парижском клубе и отметил, что на данный момент он находится в своей лучшей форме.

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"Я получил много знаний за эти три года. Были времена радости и были трудности, особенно когда я не играл из-за травм. Мои товарищи по команде помогли мне преодолеть все и сосредоточится на том, что важно для всех - на нашей игре и титулах.

Наши фанаты, клуб и любой человек могут видеть, как мы выступаем. Думаю, что сейчас я провожу свое лучшее время в Париже.

Мы - семья, которая движется к большой цели. Мы хотим в этом сезоне выиграть Лигу чемпионов. Мы будем бороться за это, потому что никогда не были так близки", - приводит слова Неймара Canal Supporters.

Ранее президент Барселоны оценил шансы на возвращение Неймара в клуб.

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Теги: Неймар, ПСЖ, футбол
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