Стало известно, сколько Мбаппе пропустит из-за травмы
Француз, скорее всего, пропустит матч ЛЧ.
Лидер ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму в рамках финала Кубка Франции, в котором его команда обыграла Сент-Этьен (1:0).
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Как информирует пресс-служба “парижан“, Килиан пропустит около трех недель. У француза выявили вывих голеностопа.
Такое повреждение ставит под угрозу участие Мбаппе в матче против Аталанты в рамках 1/4 Лиги чемпионов, который состоится 12 августа.
Напомним, что CAS отменил дисквалификацию Манчестер Сити из Лиги чемпионов.
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