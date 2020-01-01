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Стало известно, сколько Мбаппе пропустит из-за травмы

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Француз, скорее всего, пропустит матч ЛЧ.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
Getty Images

Лидер ПСЖ Килиан Мбаппе получил травму в рамках финала Кубка Франции, в котором его команда обыграла Сент-Этьен (1:0).

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Как информирует пресс-служба “парижан“, Килиан пропустит около трех недель. У француза выявили вывих голеностопа.

Такое повреждение ставит под угрозу участие Мбаппе в матче против Аталанты в рамках 1/4 Лиги чемпионов, который состоится 12 августа.

Напомним, что CAS отменил дисквалификацию Манчестер Сити из Лиги чемпионов.

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Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, Лига 1, чемпионат Франции, футбол
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