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Стали известны подробности травмы Мбаппе

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Француз рискует пропустить матчи ЛЧ.
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе
twitter.com/psg_inside

Вчера, 24 июля, ПСЖ завоевал Кубок Франции, обыграв минимально Сент-Этьен (1:0).

Во время матча лидер “парижан“ Килиан Мбаппе получил травму. Француз был вынужден покинуть поле в первом тайме после грубого фола Лоика Перрена.

Как сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси, у Мбаппе диагностировали серьезное растяжение связок.

По информации источника, разрыва связок нет, но в клубе опасаются, что нападающий может пропустить четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против Аталанты, который состоится 12 августа.

Ранее ПСЖ представил новую форму в честь 50-летия клуба.

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Теги: Килиан Мбаппе, ПСЖ, футбол, травма
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