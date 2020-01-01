Стали известны подробности травмы Мбаппе

Француз рискует пропустить матчи ЛЧ.

Вчера, 24 июля, ПСЖ завоевал Кубок Франции, обыграв минимально Сент-Этьен (1:0).

Во время матча лидер “парижан“ Килиан Мбаппе получил травму. Француз был вынужден покинуть поле в первом тайме после грубого фола Лоика Перрена.

Как сообщает журналист RMC Sport Мохамед Бухафси, у Мбаппе диагностировали серьезное растяжение связок.

По информации источника, разрыва связок нет, но в клубе опасаются, что нападающий может пропустить четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против Аталанты, который состоится 12 августа.

Ранее ПСЖ представил новую форму в честь 50-летия клуба.