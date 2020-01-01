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ПСЖ завоевал Кубок Франции

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В финале подопечные Тухеля добыли минимальную победу.
ПСЖ выиграл Кубок Франции
ПСЖ выиграл Кубок Франции
psg.fr

ПСЖ одержал минимальную победу над Сент-Этьеном в рамках Кубка Франции. Единственный гол на счету Неймара.

Отметим, что травму в первом тайме получил один из лидеров парижан Килиан Мбаппе. 

С 31-й минуты поединка номинальные гости играли в меньшинстве.

ПСЖ - Сент-Этьен 1:0
Гол: Неймар, 14

ПСЖ: Навас - Керер (Дагба, 20), Тиаго Силва, Маркиньос, Баккер- Ди Мария, Паредес (Верратти, 75), Гуйе, Неймар - Икарди, Мбаппе (Сарабия, 33)

Сент-Этьен: Мулен - Дебюши (Крассо, 83), Перрен, Фофана, Колодзейчик - Камара (Нейу, 46), Мвилла - Макон (Мукуди, Будебуз (Норден, 75) Буанга - Амума (Хазри, 75)

Предупреждения: Баккер, Паредес, Верратти, Маркиньос - Амума, Мулен, Камара, Мвила, Фофана

Удаление: Перрен, 31

Отметим, что этот матч стал первым официальным поединком во французском футболе после карантина. Напомним, Лигу 1 решили не возобновлять, а чемпионом сезона-19/20 признали ПСЖ. Таким образом, команда оформила дубль.

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Теги: футбол, ПСЖ, Сент-Этьен, Кубок Франции
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