ПСЖ - Сент-Этьен: прогноз и ставки букмекеров на финал Кубка Франции

ПСЖ и Сент-Этьен встретятся в финале Кубка Франции. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

В финале Кубка Франции встретятся Пари Сен-Жермен и Сент-Этьен. Поединок состоится на стадионе Стад де Франс.

По мнению букмекеров, явным фаворитом в этом противостоянии является ПСЖ.

Так, в компании William Hill принимают ставки на победу парижского клуба с коэффициентом 1.08, в то время как триумф “зеленых“ оценили в 23.00. На ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 9.50.

Схожего мнения придерживаются и в конторе bet365, где установили следующие котировки: победа ПСЖ - 1.12, победа Сент-Этьена - 15.00, ничья в основное время - 9.00.

Матч ПСЖ - Сент-Этьен состоится сегодня, 24 июля, в 22:10 по киевскому времени.