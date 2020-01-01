Тиаго Силва: Уход из ПСЖ - это не мое решение

Бразилец поблагодарил болельщиков клуба.

Капитан ПСЖ Тиаго Силва поделился подробностями своего ухода из клуба по окончании сезона.

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“Это особенный момент для меня. С фанатами у меня всегда было взаимное уважение. Они спрашивали, могу ли я остаться, но я не принимал решение уходить. Сейчас не время говорить на эту тему.

У нас будет время, чтобы обсудить это все позже. Я не хотел уходить, но решение уже принято. Я уважаю данное решение и буду уважать его до конца.

Мы не ведем переговоры о продлении контракта. Леонардо уже общался с прессой. Я не хочу это обсуждать“, - приводит слова бразильца Goal.

Ранее сообщалось, что Кавани отказался переходить в клуб Бекхэма.