Морено покинул Монако

Испанский специалист остался без работы.

Главный тренер Монако Роберт Морено покинул свою должность. Об этом сообщает официальный сайт монегасков.

“Наши пути разошлись быстрее, чем ожидалось, но хочу поблагодарить Роберта за то, что он ответил на этот вызов.

Вместе со своими помощниками Морено сделал все возможное, чтобы улучить команду, работая самоотверженно и с большим энтузиазмом. Удачи ему в будущем“, - отметил гендиректор клуба Олег Петров.

Отметим, что соглашение между сторонами было рассчитано до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что Роберт Морено может возглавить сборную Эквадора.