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ПСЖ готов расстаться с Неймаром

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Команды могут осуществить обмен.
Неймар
Неймар
Getty Images

Руководство ПСЖ готово расстаться с Неймаром, об этом сообщает журналист El Chiringuito TV Эдуардо Инда.

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По информации источника, “парижане“ готовы отдать Неймара Барселоне, однако взамен хотят заполучить Усмана Дембеле с доплатой 80 миллионов евро.

Напомним, что бразилец мечтает вернуться в каталонский клуб, а “сине-гранатовые“ готовы принять его. Отметим, Неймар договорился с руководством ПСЖ о том, что клуб отпустит его, если Барселона сделает солидное предложение.

Ранее сообщалось, что ПСЖ интересуется услугами нападающего МЮ.

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Теги: Неймар, Усман Дембеле, ПСЖ, Лига 1, Барселона, Ла Лига, чемпионат Испании, футбол
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