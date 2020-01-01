ПСЖ готов расстаться с Неймаром

Команды могут осуществить обмен.

Руководство ПСЖ готово расстаться с Неймаром, об этом сообщает журналист El Chiringuito TV Эдуардо Инда.

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По информации источника, “парижане“ готовы отдать Неймара Барселоне, однако взамен хотят заполучить Усмана Дембеле с доплатой 80 миллионов евро.

Напомним, что бразилец мечтает вернуться в каталонский клуб, а “сине-гранатовые“ готовы принять его. Отметим, Неймар договорился с руководством ПСЖ о том, что клуб отпустит его, если Барселона сделает солидное предложение.

Ранее сообщалось, что ПСЖ интересуется услугами нападающего МЮ.