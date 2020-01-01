ПСЖ интересуется услугами нападающего МЮ

Маркус Рэшфорд может перебраться в чемпионат Франции.

Руководство ПСЖ задумалось над трансфером нападающего Манчестер Юнайтед Маркуса Рэшфорда. Об этом сообщает The Independent.

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Отмечается, что боссы команды видят в футболисте идеальное дополнение к паре Мбаппе-Неймар, и готовы выложить за англичанина приличную сумму.

В этом сезоне Рэшфорд провел за “красных дьяволов“ 28 матчей в АПЛ, где забил 16 голов и отдал семь результативных передач.