Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Защитник ПСЖ продлил контракт с клубом

Комментариев: 0
Преснель Кимпембе подписал соглашение до 2024 года.
Преснель Кимпембе
Преснель Кимпембе
Getty Images

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе согласовал новый контракт с парижским клубом.

Как сообщает пресс-служба ПСЖ, 24-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.

Кимпембе попал в молодежную команду ПСЖ в 2005 году, а в 2014-м он дебютировал в первой команде. С тех пор Кимпембе отыграл 136 матчей официальных матчей и даже забил гол.

"ПСЖ - это клуб моего сердца, моя команда. Я был здесь с восьми лет, и остаться тут на более длительный срок - большая честь для меня", - прокомментировал защитник.

Ранее сообщалось, что Бавария подписала защитника ПСЖ.

Поделись:
Теги: Преснель Кимпембе, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, чемпионат Франции, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь