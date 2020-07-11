Защитник ПСЖ продлил контракт с клубом

Преснель Кимпембе подписал соглашение до 2024 года.

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе согласовал новый контракт с парижским клубом.

Как сообщает пресс-служба ПСЖ, 24-летний футболист подписал соглашение, рассчитанное до лета 2024 года.

Кимпембе попал в молодежную команду ПСЖ в 2005 году, а в 2014-м он дебютировал в первой команде. С тех пор Кимпембе отыграл 136 матчей официальных матчей и даже забил гол.

Un futur en Rouge & Bleu pour un vrai enfant du club ❤️💙



✍️ #Kimpembe2024 pic.twitter.com/TxlAxuEMRQ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 11, 2020

"ПСЖ - это клуб моего сердца, моя команда. Я был здесь с восьми лет, и остаться тут на более длительный срок - большая честь для меня", - прокомментировал защитник.

Ранее сообщалось, что Бавария подписала защитника ПСЖ.