Прокуратура требует, чтобы Бензема предстал перед судом по делу о шантаже Вальбуэна

Француза подозревают в попытке шантажа своего бывшего партнера по команде.

Форвард Реала Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника Олимпиакоса Матье Вальбуэна. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Отмечается, что с данным требованием обратилась прокуратора Версаля. Француза обвиняют в соучастии в попытке шантажа своего соотечественника интимной видеозаписью.

Напомним, в ноябре 2015 года Карима Бензема и еще трое подозреваемых, включая экс-форварда Ливерпуля Джибриля Сиссе, арестовали по подозрению в шантаже Матье Вальбуэна. Злоумышленники угрожали футболисту, утверждая, что якобы располагают видеозаписями интимного характера, содержание которых не раскрывается.

Против Сиссе не было найдено достаточно веских доказательств, в то время как трое задержанных остались главными подозреваемыми.

С тех пор Бензема ни разу не фигурировал ни в одном шорт-листе “трехцветных“.