Боруссия Д объявила о подписании звездного игрока ПСЖ

Бельгиец перешел в немецкий клуб бесплатно.

Футболист ПСЖ Томас Менье стал игроком дортмундской Боруссии, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Бельгийский защитник перешел в немецкий клуб на правах свободного агента, ведь его контракт с ПСЖ истек.

Менье подписал с Боруссией соглашение на четыре года. Томас будет выступать за “шмелей“ под 24-м номером.

Отметим, что Боруссия видит в Менье потенциальную замену крайнему защитнику Ашрафу Хакими, который вернется в Реал по истечению своей двухлетней аренды.

Ранее лидер Боруссии Д продлил контракт с клубом.