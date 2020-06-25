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Боруссия Д объявила о подписании звездного игрока ПСЖ

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Бельгиец перешел в немецкий клуб бесплатно.
Томас Менье
Томас Менье
www.bvb.de

Футболист ПСЖ Томас Менье стал игроком дортмундской Боруссии, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Бельгийский защитник перешел в немецкий клуб на правах свободного агента, ведь его контракт с ПСЖ истек.

Менье подписал с Боруссией соглашение на четыре года. Томас будет выступать за “шмелей“ под 24-м номером.

Отметим, что Боруссия видит в Менье потенциальную замену крайнему защитнику Ашрафу Хакими, который вернется в Реал по истечению своей двухлетней аренды.

Ранее лидер Боруссии Д продлил контракт с клубом.

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Теги: Томас Менье, Борусси Дортмунд, футбол, чемпионат Германии, Бундеслига
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