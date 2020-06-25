Боруссия Д объявила о подписании звездного игрока ПСЖ
Бельгиец перешел в немецкий клуб бесплатно.
Футболист ПСЖ Томас Менье стал игроком дортмундской Боруссии, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Бельгийский защитник перешел в немецкий клуб на правах свободного агента, ведь его контракт с ПСЖ истек.
Менье подписал с Боруссией соглашение на четыре года. Томас будет выступать за “шмелей“ под 24-м номером.
Bonjour, Thomas! 👋🇧🇪 #MEUNIER24— Borussia Dortmund (@BVB) June 25, 2020
Alle Infos zur Verpflichtung von @ThomMills 👇
Отметим, что Боруссия видит в Менье потенциальную замену крайнему защитнику Ашрафу Хакими, который вернется в Реал по истечению своей двухлетней аренды.
Ранее лидер Боруссии Д продлил контракт с клубом.
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