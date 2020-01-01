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Тиаго Силва огорчился, что ПСЖ решил с ним попрощаться

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Футболист разочарован тем, что клуб решил не продлевать с ним контракт.
Тиаго Силва
Тиаго Силва
Getty Images

Защитник ПСЖ Тиаго Силва после завершения сезона покинет Париж. Руководство клуба не стало продлевать контракт, который истекает этим летом.

Как сообщает RMC Sport, ссылаясь на ближайшее окружение 35-летнего футболиста, капитан парижского клуба был разочарован таким решением, ведь он хотел продолжить карьеру в ПСЖ.

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"Он любит ПСЖ и Париж, и это решение стало для него сильным ударом. Он был на пике формы перед остановкой сезона. Он действительно голоден до побед и в свои 35 лет чувствует себя прекрасно, поэтому ему тяжело принять такой поворот", - отметили близкие Силвы.

Отметим, что Тиаго Силва присоединился к ПСЖ в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Эдинсон Кавани также покинет ПСЖ этим летом.

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Теги: Тиаго Силва, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, футбол, Лига 1, чемпионат Франции
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