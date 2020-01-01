Тиаго Силва огорчился, что ПСЖ решил с ним попрощаться

Футболист разочарован тем, что клуб решил не продлевать с ним контракт.

Защитник ПСЖ Тиаго Силва после завершения сезона покинет Париж. Руководство клуба не стало продлевать контракт, который истекает этим летом.

Как сообщает RMC Sport, ссылаясь на ближайшее окружение 35-летнего футболиста, капитан парижского клуба был разочарован таким решением, ведь он хотел продолжить карьеру в ПСЖ.

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"Он любит ПСЖ и Париж, и это решение стало для него сильным ударом. Он был на пике формы перед остановкой сезона. Он действительно голоден до побед и в свои 35 лет чувствует себя прекрасно, поэтому ему тяжело принять такой поворот", - отметили близкие Силвы.

Отметим, что Тиаго Силва присоединился к ПСЖ в 2012 году.

Ранее сообщалось, что Эдинсон Кавани также покинет ПСЖ этим летом.