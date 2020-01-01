Стало известно, сколько ПСЖ потерял из-за пандемии коронавируса

Французский клуб не досчитается крупной суммы.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал о финансовых потерях парижского клуба из-за пандемии коронавируса.

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“То, что произошло, затронуло всю планету. Это будет ощущаться и на трансферном рынке. Финансовые возможности клубов пострадали, это касается и нашего клуба. Говорят, что мы потеряли около 200 миллионов евро? Да, эта сумма близка к предположенной.

Сомневаюсь, что летом будут покупки за 100 миллионов за нового игрока. Думаю, что в ближайшее время крупных сделок ожидать не стоит. Но это не значит, что наш клуб откажется от новых трансферов“, - приводит слова Леонардо Le Journal du Dimanche.

Ранее Леонардо рассказал о судьбе главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля.