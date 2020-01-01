Стала известна судьба Тухеля в ПСЖ

Руководство "парижан" верит в тренера.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал о будущем главного тренера Томаса Тухеля во французском клубе.

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“Зависит ли будущее Тухеля от успехов ПСЖ в Лиге чемпионов? Нет. У Томаса остался еще год по контракту. Так что он будет тренировать в следующем сезоне. Вместе мы проделали отличную работу, показав хорошие результаты. У нас будет время подумать о продлении контрактного соглашения.

Я никогда не с кем не контактировал. Важно об этом сказать. Мы общались с Тухелем: он в курсе всех событий, все прозрачно, нет никаких контактов ни с кем“, - приводит слова Леонардо Le Journal du Dimanche.

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