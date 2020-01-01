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Стала известна судьба Неймара и Мбаппе в ПСЖ

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Клуб рассчитывает на игроков.
Нейма и Килиан Мбаппе
Нейма и Килиан Мбаппе
Getty Images

Спортивный директор ПСЖ Леонардо рассказал о судьбе Неймара и Килиана Мбаппе во французском клубе.

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“У нас нет предпосылок, что они уедут этим летом. У каждого из них два года по контрактам, и мы думаем над тем, как поступить в дальнейшем. Мы намерены двигаться вперед.

Мбаппе - это будущее ПСЖ. Его все хотят. Идеальный сценарий для нас - продлить контракт. Он уже входит в пятерку лучших игроков мира. Лионелю Месси и Криштиану Роналду 32 и 35 лет, Неймару и Мбаппе 28 и 21, и они с нами.

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Мы не думаем об этом. Мы должны использовать их, ведь они - наше грандиозное преимущество. Мы найдем решение продолжить сотрудничать дальше.

Переход Неймара в Барселону? Мы больше об этом не говорили. Он счастлив, провел отличный сезон и тесно связан с нашей командой“, - приводит слова Леонардо Le Journal du Dimanche.

Ранее сообщалось, что Кавани и Тиаго покинут ПСЖ летом.

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Теги: Неймар, Килиан Мбаппе, ПСЖ, Лига 1, чемпионат Франции, футбол, Леонардо
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