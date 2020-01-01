Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Кавани и Тиаго покинут ПСЖ летом

Комментариев: 0
Футболисты приняли решение сменить клубную прописку.
Эдинсон Кавани
Эдинсон Кавани
Getty Images

Спортивный директор ПСЖ Леонардо подтвердил, что нападающий Эдинсон Кавани и защитник Тиаго Силва покинут команду в летнее трансферное окно.

“Это правда, что мы приближаемся к концу нашего сотрудничества.

Сейчас идея состоит в том, чтобы сохранить Кавани и Тиаго Силву до конца августа, чтобы они могли выступить в Лиге чемпионов“, - цитирует Леонардо Football Italia со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

Ранее сообщалось, что Неймар вернулся в Париж из Бразилии.

Поделись:
Теги: футбол, ПСЖ, Эдинсон Кавани, Тиаго Силва, чемпионат Франции, Лига 1
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь