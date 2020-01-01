Кавани и Тиаго покинут ПСЖ летом

Футболисты приняли решение сменить клубную прописку.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо подтвердил, что нападающий Эдинсон Кавани и защитник Тиаго Силва покинут команду в летнее трансферное окно.

“Это правда, что мы приближаемся к концу нашего сотрудничества.

Сейчас идея состоит в том, чтобы сохранить Кавани и Тиаго Силву до конца августа, чтобы они могли выступить в Лиге чемпионов“, - цитирует Леонардо Football Italia со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

Ранее сообщалось, что Неймар вернулся в Париж из Бразилии.